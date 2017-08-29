صراحة – الرياض : خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف اليوم على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية ضمن الجولة التاسعة للمجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

وتقدم المنتخب السعودي بهدف سجله نواف العابد عند الدقيقة 20 من ركلة جزاء ,وبعدها بدقيقة واحدة تعادل علي مبخوت للمنتخب الإماراتي , قبل أن يحرز أحمد خليل هدف الفوز للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 60 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ورفع المنتخب الإماراتي بهذا الفوز رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن منتخبي أستراليا والسعودية اللذان يحتلان المركزين الثاني والثالث على الترتيب, ليدخل الأخضر في حسابات معقدة للتأهل المباشر , حيث يحتاج للفوز فقط أمام اليابان الثلاثاء المقبل في جدة على أن تتعثر أستراليا أمام اليابان وتايلند , وفي المقابل يحتاج المنتخب الإماراتي للفوز على مضيفه العراقي بفارق عالي من الأهداف في المباراة المقبلة مع خسارة المنتخب الأسترالي في مباراتيه المقبلتين أمام اليابان وتايلاند أو خسارة المنتخب السعودي أمام اليابان في الجولة المقبلة لتصبح أمامه الفرصة لاحتلال المركز الثالث وخوض الدور الملحق.

يذكر أن صاحبي المركزين الأول والثاني يصعدان مباشرة لنهائيات المونديال فيما يخوض صاحب المركز الثالث دوراً فاصلاً مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى على أن يخوض الفائز منهما مباراة فاصلة مع صاحب المركز الرابع في تصفيات الـ”كونكاكاف” (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).

والخسارة هي الثالثة للمنتخب السعودي في هذا الدور بالتصفيات بعد لقائي اليابان وأستراليا وفاز في خمس مباريات وتعادل في مباراة , فيما كان الفوز هو الرابع للمنتخب الإماراتي الذي تعادل في واحدة وخسر في أربع مباريات.