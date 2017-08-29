صراحة – واس : رفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ، – حفظهما الله – على ما يحظى به قطاع البلديات من دعم واهتمام، لما فيه خدمة حجاج ومعتمري وزوار المسجد الحرام .

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معاليه اليوم، يرافقه معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، وعددٌ من مسؤولي الوزارة والأمانة، لتفقد مشروعات أمانة العاصمة المقدسة، اطلع خلالها على المشروعات التي نفذتها الأمانة بالمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام.

وأكد معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن العاصمة المقدسة والمشاعر، تشهد في كل عام، العديد من المشروعات والخدمات التي تصب في خدمة الحاج وتمكينه من أداء مناسك الحج والعمرة بكل يسر وسهولة، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لتسخير جميع الإمكانات وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتوفير جميع سبل الراحة لهم.

وأوضح معاليه، أن أمانة العاصمة المقدسة تسير وفق برنامج عمل طموح يتواءم مع استراتيجية الوزارة .

وكان معاليه قد بدأ جولته التفقدية من مقر الإدارة العامة للطرق، اطلع خلالها على معدات وبرامج الأمانة في صيانة الطرق .

وافتتح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية خلال الجولة، الطريق الرابط بين طريق الملك عبدالله وطريق الطائف ، الهادف لتخفيف الحركة المرورية للقادم من طريق (الهدا – الطائف) باتجاه مكة المكرمة، وتخفيف الحركة المرورية على الطريق المؤدي إلى مشعر مزدلفة عبر الطريق الدائري الثالث، وسرعة انتقال الحجاج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، حيث يستخدم هذا الطريق في حج هذا العام في نفرة (3000) حافلة من حافلات حجاج البر، إضافة إلى تسهيل الحركة المرورية من مقر المواكب والضيافة إلى مشعر مزدلفة، وبإتجاهات كلٍ

من مشعر مزدلفة والعوالي والعزيزية في جميع الاتجاهات، علاوة على استخدام الطريق لفك الاختناقات المرورية على مدار العام باتجاه طريق الملك عبدالله للوصول إلى معارض السيارات أو نقل الحركة إلى طريق الأمير سلطان، ويبلغ طول الطريق (1000) متر، وعرضه (30) مترا.

كما وقف معاليه خلال الجولة الميدانية على نموذج البرّادات المطوّر قرب المشعر الحرام بمشعر مزدلفة، مبدياً سعادته بما شاهده من تجهيزات في المشروع ، الذي يعدّ نقلة نوعية في المشروعات التي تخدم حجاج بيت الله الحرام.

وواصل معاليه جولته الميدانية، حيث وقف على نموذج المباسط والمطاعم بمشعر عرفات، التي جُهّزت لتلبي احتياجات الحجاج أثناء إقامتهم وتنقلاتهم بالمشاعر المقدسة، واطلع على عرضٍ لجهود المكافحة الشاملة بمشعر عرفات، وجميع ما يتعلق بمكافحة الآفات والبعوض في المنطقة المحيطة.

وافتتح معالي المهندس آل الشيخ، مركز خدمات ربوة الحضارم بمشعر منى، الذي يقدم خدماته للحجاج هذا العام ضمن 27 مركزاً خدمياً خصصتها الوزارة لخدمة حجاج بيت الله الحرام بالمشاعر المقدسة.

بعد ذلك دشن معاليه التطبيق الجديد لآلية نظافة المخيمات بطريق الملك فهد بمنى ، وهو عبارة عن خدمة ألكترونية تمكّن شركات الحج من التخلص المباشر من جميع النفايات في وقتٍ قياسي، بطلب سيارات النظافة في مختلف أوقات الحج، حيث يمكّن التطبيق الهاتفي الجديد، المطوفين ومديري شركات الحج من طلب خدمة رفع النفايات، ليتم بعدها التوجه إليه مباشرة من خلال أقرب سيارة للنفايات ، الأمر الذي يختصر الوقت ويوفر خدمة مميزة لكثير من المخيمات المستهدفة في المرحلة الأولى هذا العام، وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من تكدس النفايات أمام المخيمات، ومحاصرة المخاطر التي يمكن أن تنتشر بسبب تجمع أكياس النفايات في طرق المشاعر المقدسة.

وفي ختام زيارته، افتتح معالي المهندس عبداللطيف آل الشيخ، جسر الغسالة الجديد، حيث يأتي جسر جبل النور (تقاطع طريق الملك فيصل مع شارع حراء) ، الذي أنجزته أمانة العاصمة المقدسة ضمن أعمال مشاريع الطرق بمكة المكرمة، للاستفادة منه بالكامل في موسم حج هذا العام 1438هـ، ويهدف الجسر إلى تحويل طريق الملك فيصل (الطائف السيل) – مدخل مكة المكرمة من الجهة الشرقية – إلى طريق حرّ وسريع، لتحقيق انسيابية الحركة المرورية .

كما سيعمل المشروع على إلغاء الإشارات الضوئية وجعل الحركة مستمرة دون توقف ، وسيسهم في تسهيل الدخول والخروج من وإلى منطقة جبل النور وحي الغسالة ، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى منطقة المشاعر المقدسة وفصل حركة المرور العابرة عن الحركة المحلية .

ويحتوي المشروع على جسرين بطول (1700) متر وبإجمالي أطوال الطرق المنفذة في المشروع بأكثر من 4 كيلو مترات، بالإضافة لى ثلاث حارات مرورية بعرض (375) مترًا للحارة الواحدة مع جزيرة وسطية بعرض (20) مترًا .

يذكر أن إجمالي عدد الطرق الرئيسية بالعاصمة المقدسة التي تخدم الحجاج هذا العام يبلغ 339 طريقاً رئيسياً بطول 1374 كيلو مترًا ، منها (377) طريقًا بمكة المكرمة بطول 915 كيلو مترًا و(15) طريقًا رئيسيًا بالمشاعر المقدسة بطول 70 كيلو مترًا، و34 طريقاً رئيسياً بالقرى التابعة لمكة المكرمة،فيما يبلغ عدد الطرق الفرعية بمكة المكرمة 18.908 طرقات فرعية بطول 4.182 كيلومترًا تشمل 12.907 طرقات فرعية بمكة المكرمة و325 طريقًا فرعيًا بالمشاعر المقدسة و4.907 طرقات فرعية بالقرى التابعة للعاصمة المقدسة.

ويبلغ إجمالي عدد الأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة (58) نفقاً بطول 35 كيلو متراً منها (42) نفقاً بمكة المكرمة و(16) نفقاً بالمشاعر المقدسة، فيما يبلغ عدد الجسور (40) جسراً تشمل 22 جسراً بمكة و(18) بالمشاعر المقدسة.

وقامت أمانة العاصمة المقدسة بصيانة وتشغيل 143.230 عامود وبرج إنارة بالعاصمة المقدسة و6.423 عامود وبرج إنارة بالمشاعر المقدسة .