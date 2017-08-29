صراحة – واس : قدمت عدد من الأكاديميات الدولية الإسبانية خدماتها لتعزيز إعداد لاعبين التنس النخبة السعوديين وفق المعايير الدولية ، خلال جولة المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتنس الدكتور فواز بن خيري الحكمي لمناقشة فرص الاستفادة من الخبرات المتعددة لمملكة إسبانيا في إعداد اللاعبين النخبة في جولة شملت لقاءات مع مسؤولين في الاتحاد الاسباني للتنس والأكاديميات المميزة.

ويعمل الاتحاد السعودي للتنس على رفع معايير إعداد اللاعبين النخبة للتوافق مع الطموحات بتحقيق إنجازات وطنية عالمية ، حيث التقى الدكتور الحكمي رئيس الاتحاد الاسباني كما زار 7 أكاديميات في مختلف المدن تعتبر الأفضل عالميا.

وجرت المناقشات حول سبل التعاون في لرعاية اللاعبين رياضياً لفترات طويلة وقصيرة بحيث تشمل برامج تدريب مكثفة, بالإضافة لبرامج تعليمية خصوصا في المرحلة التحضيرية للتعليم العالي والدراسات الجامعية.

كما ناقش المدير التنفيذي مجالات التعاون في تطوير المدربين الوطنيين واستقطاب مدربين عالميين للإشراف على المنتخبات الوطنية.

وشملت الزيارات أكاديمية نادال، وفيريروا، وسنشس كأسال العالمية والتي تعتبر من أفضل خمس أكاديميات على مستوى العالم.

كما شملت الزيارات عدد من الأكاديميات المتخصصة في إعداد الناشئين والشباب كأكاديمية برشلونة للتنس وأكاديمية وتر قرونفيلد للتنس و وأكاديمية النخبة الإسبانية و أكاديمية بي تي تي العالمية للتنس.