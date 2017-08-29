صراحة – واس : جهزت وزارة الصحة, 4 مستشفيات تبلغ سعتها السريرية 600 سرير وهي ” مستشفى الرحمة ومستشفى عرفات العام ومستشفى نمرة ومستشفى شرق عرفات”, و46 مركزاً صحياً في مشعر عرفات تعمل يوم الوقفة وتجهيزهما بكامل المعدات والاحتياجات اللازمة لتشغيل أي مستشفى يعمل طوال العام .

وأوضحت الصحة أنه تم تجهيز مستشفيات عرفات لاستقبال أي حالات مرضية – لا سمح الله – لمعالجتها, وذلك بتجهيز غرف العمليات الجراحية الصغرى والكبرى، وتضم المستشفيات التخصصات الطبية كافة التي تشمل الجراحة العامة, وجراحة المخ, والأعصاب, والمسالك البولية إلى جانب قسم جراحة الجهاز الهضمي وأمراض الصدر وارتفاع ضغط الدم.

وأبانت أن مستشفى جبل الرحمة لقربه من جبل الرحمة, يشهد كثافة كبيرة من الحجاج مما يجعلها منطقة متوقعة لحدوث إصابات بين الحجاج تتطلب خدمات علاجية فورية من خلال عياداته الخارجية تشمل التخصصات الطبية كافة, وتعمل على مدار الساعة, بالإضافة إلى أسرة تنويم يبلغ عددها 140 سريرا .

وأفادت الصحة أن المستشفى الآخر هو مستشفى نمرة الذي يستقبل جميع الحالات المرضية ويحوي عيادات خارجية وأقسام تنويم تتسع لـ 90 سريرا, ومستشفى شرق عرفات وتبلغ أسرته 230 أسرة, ومستشفى عرفات العام وتبلغ سعته السريرية 300 سرير .

كما يوجد 46 مركزاً صحياً مجهزة تجهيزاً عالياً وتم تطوريها لهذا العام ويضم كل مركز غرفة لإنعاش الحالات الحرجة وعيادات خارجية وأسرة لضربات الشمس وصيدلية .