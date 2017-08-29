صراحة – الأفلاج : اعتمد مدير التعليم بمحافظة الأفلاج الأستاذ محمد بن مبارك الزايد حركة النقل الداخلي لمعلمي ومعلمات المحافظة لهذا العام 1438-1439هـ والتي جاءت على النحو التالي :

المعلمين :

المعلمات :