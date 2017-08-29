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اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بمحافظة الأفلاج

29/08/2017 11:31 م | التعليمية | 0 تعليقات

صراحة – الأفلاج : اعتمد مدير التعليم بمحافظة الأفلاج الأستاذ محمد بن مبارك الزايد حركة النقل الداخلي لمعلمي ومعلمات المحافظة لهذا العام 1438-1439هـ والتي جاءت على النحو التالي :

المعلمين :

 

المعلمات :

 

 

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