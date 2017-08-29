اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بمحافظة الأفلاج 29/08/2017 11:31 م | التعليمية | 0 تعليقات صراحة – الأفلاج : اعتمد مدير التعليم بمحافظة الأفلاج الأستاذ محمد بن مبارك الزايد حركة النقل الداخلي لمعلمي ومعلمات المحافظة لهذا العام 1438-1439هـ والتي جاءت على النحو التالي : المعلمين : المعلمات : 0 تويتر فيسبوك جوجل+ واتساب إقرأ أيضا مدير تعليم الليث يعتمد حركة القيادة المدرسية لقائدي ووكلاء المدارس صراحة – الليث : اعتمد مدير التعليم رئيس لجنة القيادة المدرسية بمحافظة الليث الأستاذ مرعي ين محمد البركاتي حركة... مدير تعليم الليث يعتمد حركة القيادة المدرسية لقائدي ووكلاء المدارس المزيد اعتماد حركة النقل الداخلى للمعلمين بالمنطقة الشرقية صراحة – الدمام : اعتمد مدير عام تعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس حركة النقل الداخلي... اعتماد حركة النقل الداخلى للمعلمين بالمنطقة الشرقية المزيد مدير تعليم الليث يعلن اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين صراحة – الليث : اعتمد مدير تعليم الليث حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات. وأشارت الإدارة العامة للتعليم... مدير تعليم الليث يعلن اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين المزيد أرسل إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني