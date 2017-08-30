صراحة – وكالات : أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، مرسوماً جمهوريا يقضى بإعلان حالة الطوارئ بولاية شمال كردفان، بسبب هجمات المتمردين، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء (سونا).

وجاء في المرسوم الذي نشرته الوكالة على موقعها: “عملا بأحكام المادة 58 (1) (ز) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 مقروءة مع أحكام المادة 4 من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 م يسمى هذا المرسوم ” مرسوم جمهوري رقم (34 ) لسنة 2017″ بإعلان حالة الطوارئ بولاية شمال كردفان ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه”.

يذكر أن ولاية شمال كردفان تشهد هجمات للمتمردين بشكل مستمر، مثلما يحدث في منطقة دارفور وولاية جنوب كردفان.

وتزيد مساحة ولاية شمال كردفان عن 185 ألف كيلومترا، ويقطنها حسب الإحصائيات الأخيرة حوالي 3 ملايين نسمة، وتمتاز بمناخ صحراوي قاحل.