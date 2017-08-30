صراحة – واس : داهمت وحدات من قوات الجيش اليمني بمحافظة تعز اليوم أوكارًا إرهابية في سوق الصميل وحي الجمهوري شرق مدينة تعز.

وأكد الناطق الرسمي لمحور تعز العسكري العقيد الركن منصور الحساني في تصريح لموقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مواجهة الإرهابيين، ممن نفذوا أعمال الاغتيالات والقلاقل الأمنية ليست خياراً عسكرياً فقط، وإنما خيار مجتمعي كامل يستلزم التعاون فيه أمنياً واستخباراتياً وإعلامياً وثقافياً ومعنوياً.

وأكد مصدر ميداني للموقع ” أن اشتباكات اندلعت بين الجيش وعناصر مطلوبة، أثناء مداهمة تلك الأوكار في شارع حوض الأشراف وتقاطع اليمنية ومداخل سوق الصميل”.