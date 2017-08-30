صراحة – وكالات : أكدت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أنها أطلقت صاروخا فوق أراضي اليابان، وقالت إنه كان باليستيا متوسط المدى ومن طراز “هواسونغ-12”.

وكشفت السلطات الكورية الشمالية أن التجربة الأخيرة نفذت بإشراف شخصي من قبل الرئيس كيم جونغ أون.

من جانبه، أعلن كيم جونغ أون، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية، أن “هذا التدريب على إطلاق صاروخ باليستي يعد بمثابة جزء من حرب حقيقية ويمثل الخطوة الأولى للعملية العسكرية لجيش كوريا الشعبي في المحيط الهادئ ومقدمة هامة لردع غوام”، التي تحتضن قاعدة أبرا للقوات الأمريكية.

ومن الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية هدد، أواخر الشهر الجاري، بإطلاق 4 صواريخ باليستية من طراز “هواسونغ” إلى المياه التابعة للقاعدة الأمريكية المذكورة، وذلك ردا على تصريحات رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، التي قال فيها إن بيونغ يانغ ستواجه “النار والغضب” حال تمثيلها خطرا لبلاده.