صراحة – واس : نفذ الجيش اليمني والمقاومة في محافظة البيضاء اليوم سلسة من الهجمات المباغتة على مواقع الميليشيات الانقلابية في منطقة طياب بمديرية ذي ناعم.

وقال الناطق باسم مقاومة البيضاء مصطفى البيضاني في تصريح لموقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن “المقاومة في منطقة طياب تمكنوا من التسلل إلى مواقع الميليشيات في جبل “زمهر” و”المنصة” في منطقة طياب وأمطروا المتواجدين من الميليشيات بوابل من الرصاص، أسفر عن قتل الكثير من عناصرهم، وتدمير متاريسهم”.

وقال قائد المقاومة في طباب الشيخ محمد سالم الطيابي للموقع إن المقاومة نفذت عشرات من عمليات الاقتحامات والكمائن قتل فيها العديد من القيادات الكبيرة للميليشيات والمئات من عناصرها.