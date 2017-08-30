صراحة-منى:باشرت كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر مساء أمس, أعمالها في مستشفى منى الجسر بمشعر منى ، ضمن الوحدات الكشفية المساندة لوزارة الصحة من معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية، بعد أن قامت خلال الأيام الماضية بعملية المسح لمشعري منى وعرفات لجمع المعلومات الميدانية الخاصة بمؤسسات الطوافة والمخيمات, والتعرف على المعالم في المشعرين.

وأفاد قائد الوحدة عبدالله عبدالهادي الدوسري، أن دور الوحدة الكشفية في مستشفى منى الجسر يقوم على الإسهام في إرشاد الحجاج التائهين والمرضى المتحسنين والقيام بإيصالهم إلى مقار مؤسساتهم وسكناهم بعد أن يتماثلوا للشفاء ، وتنظيم المراجعين في العيادات الخارجية والتخصصية وحفظ النظام داخلها، وإرشاد المراجعين للمستشفى بأماكن العيادات ومرافق المستشفى، بالإضافة إلى تقديم بعض المساندة عند الطلب في القيام ببعض الإجراءات الإدارية أو الإسعافات الأولية للحجاج المصابين .