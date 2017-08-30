صراحة-القطيف:أزالت بلدية محافظة القطيف 12 سيارة تالفة من شوارع مدينة سيهات، ضمن حملتها بإزالة المخالفات والحد من آثار الملوثات البصرية والبيئية في المحافظة حفاظًا على الصحة العامة ونظافة محافظة القطيف.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل أن الحملة شملت حي الخليج وطريق الخليج بسيهات واستمرت لمدة خمسة أيام، مفيدًا أن الحملة تأتي ضمن جهود البلدية بإزالة المخالفات ولما يسببه توقف السيارات المهملة والتالفة من مضايقة واحتجاز لمواقف السيارات، مشيراً إلى أن السيارات المضبوطة يتم نقلها إلى مردم النفايات أو إلى حجز البلدية على حسب حالة المركبة، بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية المتبعة.

وأفاد أن الحملات تتم بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة عن طريق رصد المركبة ووضع الملصق عليها لمدة 7 أيام، بعدها يتم إعداد محضر بالمركبة بالتعاون مع المرور والجهات ذات العلاقة ومن ثم ترفع المركبة إلى موقع الحجز لمدة 90 يومًا، بعد ذلك يتم إتلافها وإعادة اللوحات الخاصة بالمربكة للمرور لاتخاذ اللازم حسب الأنظمة والتعليمات، مؤكداً أنه خلال مهلة الـ 7 أيام وأثناء وضع الملصق يحق لصاحب المركبة إزالتها دون مراجعة البلدية.

وأكد المهندس مغربل أن على أصحاب المركبات رفع وإزالة الهياكل التالفة المتروكة والتابعة لهم من الأحياء والشوارع العامة، مبيناً أنه سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحق جميع المخالفين، دعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق رقم الطوارئ 940 أو قسم البلاغات التفاعلية في موقع البلدية : http://qmun.gov.sa/ , أو عبر حساب البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي.