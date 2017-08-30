صراحة-نجران:تشارك جوالة جامعة نجران في موسم الحج لهذا العام بفرقتين كشفيتين تظم 28 جوالاً لتقديم العديد من البرامج والخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور خالد الوادعي، أن الفرقتين تم اختيارهما بعناية وفق معايير معينة بعدد 28 طالباً منتظماً من طلاب الجامعة لمساندة الجهات الحكومية العاملة بالحج من خلال تنظيم تفويج الحجاج من مقار سكنهم حسب الجدول المخصص لكل مكتب لأداء نسك رمي الجمرات، والعودة بهم حسب المسار المحدد والخطة المعدة لذلك، إضافة إلى تقديم خدمات مميزة لضيوف الرحمن عبر إرشادهم، ومساعدة كبار السن .

وأكد أن مشاركة جوالة الجامعة في موسم حج هذا العام, تأتي ضمن المشاركات السنوية التي تحرص عليها الجامعة من خلال الجوالة، وحققت خلالها نجاحات لافتة في تنفيذ المهام الموكلة إليها .