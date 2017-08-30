صراحة-نجران:نفذت أمانة منطقة نجران ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة حملات تفتيشية على الباعة الجائلين، ضبطت من خلالها 37 بائعاً جائلاً.

وأكَّد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل مُضي الأمانة في التصدي لظاهرة البيع الجائل بكل صوره العشوائية ومواصلة حملاتها الرقابية التفتيشية في الشوارع والطرقات والميادين والتقاطعات، وأمام الجوامع والمساجد، ومحطات البنزين، وأحياء مدينة نجران، بهدف الوقوف على سلامة الإجراءات النظامية للمنشآت الغذائية والتصدي للتجاوزات والمخالفات، وحماية المستهلك من البضائع المخالفة وغير النظامية وتوفر السلامة الغذائية .

من جهته بيّن مدير إدارة الرقابة الشاملة هادي آل قريع، أن الحملة شملت حي العريسة وطريق الملك عبدالله وحي أبا السعود،حيث تم ضبط 37 مخالفاً يقومون ببيع الفواكه والخضار والتمور وأنواع أخرى من المأكولات بطريقة مخالفة، تحت أشعة الشمس المباشرة، حيث جرى التعامل معهم وفقاً لأنظمة وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية .