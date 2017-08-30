صراحة-مكة المكرمة:صادرت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة ما يقارب من (900) كيلو لحوم معرضة للفساد وحوالي (70) كيلو لحوم ودجاج مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك .

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي أن البلدية تلقت بلاغاً من عمليات الأمانة عن وجود كميات من اللحوم غير الصالحة في أحد مطاعم المنطقة، وعلى الفور وجهت البلدية فريقاً إلى الموقع للقيام بالإجراء اللازم حيال الموضوع وبعد التفتيش على المطعم وفحص الأغذية، اتضح وجود عدد من العمالة المخالفة وكمية من اللحوم والدواجن والمواد الغذائية غير الصالحة، إضافة إلى أن الموقع لا تتوافر به الاشتراطات الصحية، وتم إغلاقه ومصادرة كامل الكميات الموجودة كما قام مراقبي البلدية بحملة على منطقة المسالخ بالكعكية ضبطوا خلالها عدد من العمال المجهولين يقومون بالذبح بطرق عشوائية خارج المسلخ.

وفي حملة مماثلة على حلقة الخضار رصد المراقبون العديد من المخالفات في بيع وتخزين الخضار والفواكه مع تعرضها لدرجات حرارة عالية، وقد أسفرت تلك الحملة عن مصادرة (300) صندوق فاكهة فاسدة وتم على الفور إتلافها بالطرق الصحية المتبعة .