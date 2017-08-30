صراحة-وكالات:تراجعت أسعار النفط الخام يوم الأربعاء بينما ارتفعت أسعار البنزين إلى أعلى مستوى منذ منتصف عام 2015 حيث تسببت الفيضانات التي أعقبت الإعصار هارفي في تعطيل ربع المصافي الأمريكية تقريبا مما أدى لتعثر الطلب على الخام وتصاعد المخاوف من نقص الوقود.

وبحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات إلى 46.35 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 51.94 دولار للبرميل.

وفي سوق المنتجات المكررة كانت حركة الأسعار أشد حدة.

وزادت أسعار البنزين الأمريكية بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى 1.8380 دولار للجالون. وقفزت الأسعار في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 31 يوليو تموز عام 2015 لتصل إلى 1.842 دولار. كما قفزت العقود الآجلة لوقود الديزل 1.2 بالمئة إلى 1.6854 دولار وبلغت في وقت سابق أعلى مستوى منذ يوم التاسع من يناير كانون الثاني عند 1.697 دولار.

وإلى جانب تأثير الإعصار هارفي قال معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 5.780 مليون برميل في الأسبوع الماضي وهو مؤشر على أن سوق النفط الأمريكية تتحسن تدريجيا.

غير أن هذه الأرقام لا تعكس تأثير هارفي. وتنشر إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية للأسبوع المنصرم يوم الأربعاء.

وقال تجار إن بيانات إدارة معلومات الطاقة ستستغرق أسابيع لتعكس تأثير الإعصار والفيضانات بشكل كامل.