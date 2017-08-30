صراحة-مكة المكرمة:تفقد معالي رئيس هيئة الهلال الاحمر الدكتور محمد القاسم اليوم واقع العمل في مجمع الاسناد وجاهزيته بالعاصمة المقدسة ومتابعة تنفيذ الخطة العامة التي أعدتها الهيئة لموسم الحج والتي من ابرزها تدعيم المراكز الاسعافية في المشاعر المقدسة بالاحتياجات اللازمة من مواد وأجهزة طبية وتدعيم بفرق إسعافية في حال وجود حاجة وقد أكد معالي الرئيس خلال زيارته للمجمع اهمية العمل الانساني وضرورة توحيد كل الجهود لتقديم الخدمات الاسعافية على اكمل وجه وأن يتم تنفيذ .

الجدير بالذكر ان مجمع الاسناد يعمل بعدد ٢٥ سيارة إسعافية بكامل طواقمها كما انه يوجد مركز إسعافي في المجمع يعمل على مدار الساعة من نفس فرق المجمع ، بالإضافة الى تمركز عربتي الامداد والتموين الطبي بالمجمع للمشاركة في حال الكوارث لا قدر الله ، كما يتم تعقيم عربات الإسعاف لجميع النطاقات في وحدة التعقيم بمجمع الاسناد.

ويتواجد عدد اثنين مدربين للمساهمة في البرامج التدريبية الخاصة ببرنامج الامير نايف للإسعافات الأولية خلال موسم الحج وتقديم الدورات التدريبية للمشاركين بموسم الحج من بعض الجهات بالإضافة الى إقامة دورات تدريبية لمتطوعي الهيئة.

وأخيراً فقد تم تهيئه فريق من المجمع للدعم اللوجستي الغذائي للفرق الإسعافية في حالة الكوارث لا قدر الله