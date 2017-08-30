صراحة-منى:يطلق مستشفى منى الشارع الجديد غداً, الحملة ” التوعوية التثقيفية الدوائية الثالثة ” بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء, بعد اكتمال وصول قوافل حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى.

وأوضحت وزارة الصحة, أنه تم طباعة أكثر من 10000 نسخة توعوية بثمان لغات “العربية ،الانجليزية ،الهندية ،الأوردية ،الإندونيسية ،الفلبينية ،البنجلادشية ، الفرنسية”، عن الأمراض الشائعة والأدوية المستخدمة خلال فترة الحج، مثل أدوية الربو والسكر .

كما تتضمن الحقيبة التوعوية التي يستمر توزيعها حتى اليوم الـ 13 من شهر ذي الحجة على نصائح عامة للمراجعين عن حفظ وتخزين الأدوية خلال موسم الحج والاستخدام الأمثل للأدوية مدعمة بالصور التوضيحية.

من جهة ثانية, نظم المستشفى لمنسوبيه, تطبيقاً لبرنامج السلامة الدوائية بناء على توجيهات المركز السعودي لسلامة المرضى بالوزارة ولجنة الخدمات الطبية المساعدة بالحج.

وأقيمت ورشة عمل تركزت على متطلبات السلامة الأساسية ESR , وتسجيل وتوثيق الأخطاء الدوائية, وتسجيل وتوثيق الآثار الجانبية, والتعامل الآمن مع الأدوية العالية الخطورة والأدوية المتشابهة في الشكل والصوت LASA medications , والاختصارات الممنوعة في الوصفات الطبية, وقم تم توزيع جميع السياسات والنماذج والملصقات الخاصة ببرنامج السلامة الدوائية على الأقسام الطبية.