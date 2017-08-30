صراحة-المدبنة المنورة:يشهد سوق الاغنام المركزي بالمدينة المنورة هذه الأيام حركة شرائية مكثفة وإقبالًا متزايداً من المواطنين والمقيمين لشراء الأضاحي امتثالا لقوله تعالى : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) ، واتباعا لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ويتزايد الطلب على الاغنام خلال هذه الأيام حيث يكتظ السوق بالمشترين مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، فيما واكب الباعة وتجار المواشي الموسم بتوفير أعداد كثيرة من المواشي بمختلف أنوعها للوفاء بتأمين زيادة الطلب الشرائي المتوقع عليها.

وفي جولة ميدانية رصدت وكالة الانباء السعودية حركة السوق من بيع وشراء وآراء بعض المواطنين والمسؤولين عن السوق من حيث الأسعار ووفرة المعروض.

وأوضح شيخ طائفة سوق الأغنام بالمدينة المنورة سليم سالم الزغيبي أن أسعار هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية ثابته ليس هناك زيادة، وإنما أقل في بعض الأغنام , فالنعيمي وصل سعرة العام الماضي إلى 1800 ، وهذه السنة لا يتعدى 1500 , وكذلك الأضاحي البلدي (النجدي) فأسعارها تتراوح من 950 إلى 1400 و (الحبصي) فسعره مماثل لسعر النجدي إلا أنه أقل طلبًا نسبيًا من النجدي, أما النوع (السواكني) الذي يتم استيراده من السودان فسعره يتراوح بين 700 إلى 900 ريال, لافتاً النظر إلى أن الأسعار مقارنة بالعام الماضي تعد جيده مع زيادة في المعروض عن السنة الماضية.

ويرى الزغيبي ، ضرورة توفير سوق أخر مرادف لهذا السوق لتخفيف الضغط على هذه السوق، معللا ذلك بتوسع المدينة المنورة وكبر مساحتها، مقدماً شكره للجهات الأمنية والخدمية ممثلتا في أمانة المدينة المنورة والمرور والدوريات من تنظيم ومراقبة السوق على مدار الساعة.

من جانبه، أفاد المواطن منصور الجهني الذي قدم لشراء الأضحية أن الأسعار هذه السنة أفضل من العام الماضي، لوجود وفرة في المعروض من الأغنام، مبينًا أن سعر الأضاحي من النوع النجدي وهو ما يفضله للأضحية ما بين 1200 إلى 1500ريال والحبصي من 900 إلى 1200 ريال.

وعن الجهود التي تقوم بها مديرية الزراعة والبيئة بالمدينة المنورة في سوق الأغنام التقت (واس) بالطبيب البيطري نايف الصاوي الذي أوضح أن مديرية الزراعة والبيئة هذه الأيام تقوم بتوزيع منشورات توضيحية للمستهلكين تبين كيفية التعرف على الأضحية وامراضها والعلامات الحيوية التي تبين مرضها، مشيرًا إلى أن المنشورات تبين طرق الغش التي يتبعها بعض الباعة لإيهام المشتري بكبر حجم الأغنام وإخفاء عيوبها.

يذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة سمحت للمطابخ بالذبح خلال أيام عيد الأضحى المُبارك لهذا العام 1438هـ نظراً لما تشهده المسالخ خلال هذه الأيام من توافد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين لذبح أضاحيهم، وتخفيفاً عليهم بتوفير عدد من الخيارات المناسبة للمطابخ التي تشرف على تنفيذها أمانة المنطقة وبلدياتها.