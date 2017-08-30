صراحة-جدة:ذكرت الجمعية الفلكية بجدة مع اقتراب الاعتدال الخريفي في النصف الشمالي للكرة الارضية يعتبر هذا الوقت الافضل خلال العام لرؤية ضوء البروج بسماء السعودية و الوطن العربي.

فقبل شروق شمس يوم عرفة الخميس 31 اغسطس 2017 وخلال أيام عيد الاضحى المبارك ومع عدم وجود القمر بسماء الفجر فإنها فرصة مثاليه لرؤية ضوء البروج من موقع مظلم بعيدا عن اضواء المدن علماء بأنه لا يمكن رصده من ” المنزل ” نظرا لان اضواء الشوارع والمباني تطمس الاضواء الطبيعية الخافتة في السماء .

ضوء البروج هرمي الشكل يتوهج بالأفق الشرقي قبل الفجر ومظهره لبني كالحليب مقارنه مع شريط درب التبانة ويمكن رؤيته بحوالي 80 الى 120 دقيقة قبل شروق الشمس.

ويرجع السبب في ان رصد ضوء البروج يعتبر الافضل في هذا الوقت نظرا لان دائرة البروج – المسار الظاهري للشمس والقمر والكواكب – تقع تقريبا بشكل مستقيم بالنسبة للأفق الشرقي قبل الفجر في الوقت الحالي .

وعلى عكس الفجر الصادق لا يوجد لون وردي لضوء البروج فاللون المحمر للسماء عند الفجر وعند الغروب هو بسبب الغلاف الجوي للأرض ولكن ضوء البروج اصله خارج الغلاف الجوي للأرض .

فضوء البروج عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الجزئيات الغبارية التي تتحرك في نفس مستوى الارض والكواكب حول الشمس .

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