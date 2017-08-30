صراحة-الرياض:أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بأنَّ عد الحجاج وحصرهم لموسم حج هذا العام 1438ه عبر منافذ مدينة مكة المكرمة سيتوقف عند الساعة السادسة والنصف مع مغيب شمس يوم غدًا الخميس التاسع من ذي الحجة ( يوم عرفة ) ، وأنَّ موعد الإعلان النهائي عن إجمالي عدد الحجاج وإصدار النشرة التفصيلية لإحصاءات الحج سيتم بعد ساعات قليلة مساء نفس اليوم .

وأكد نائب رئيس الهيئة للأعمال الإحصائية أ. عبدالله الباتل بأن نشرة إحصاءات الحج والتي سيتم نشرها بعد الإعلان الرسمي عن إجمالي عدد الحجاج تحمل ( 40 ) مخرج إحصائي رئيسي لدعم التخطيط لخدمة ضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين ، و أوضح الباتل بأن النشرة تتضمن بيانات ومعلومات شاملة ودقيقة عن أعداد الحجاج حسب طرق وأيام قدومهم وتحتوي على عدد من الجداول الرئيسية والرسوم البيانية منها : عدد الحجاج من الداخل حسب الجنس وطريق القدوم ، توافد الحجاج السعوديين حسب طريق القدوم ، الحجاج من الداخل غير السعوديين مصنفين حسب الجنس والجنسية ، الحجاج من الداخل غير السعوديين مصنفين حسب طريق القدوم و حسب جنسياتهم ، مقارنة أعداد الحجاج من الداخل غير السعوديين حسب جنسياتهم ، عدد السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مدينة مكة المكرمة حسب نوع السيارة وتاريخ القدوم ، الحجاج من الخارج موزعين حسب الجنس وطريقة القدوم ، الحجاج من الخارج موزعين حسب الجنس وتاريخ القدوم ، مقارنة أعداد حجاج الخارج حسب طريقة القدوم ، وسوف تكون هذه البيانات متاحة بأكثر من قالب منها خريطة الحج الإحصائية والتي تسهل الحصول على أي معلومة تخص إحصاءات الحج .

من جهة أخرى أكد نائب رئيس الهيئة للأعمال الإحصائية بأنّ برنامج إحصاءات الحج والذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء يهدف إلى توفير إحصاءات وبيانات ومعلومات تفصيلية ودقيقة عن أعداد الحجاج من الداخل والخارج لتساعد وتدعم كافة أجهزة الدولة المعنية في برامج الخطط المستقبلية لغرض تأمين الخدمات اللازمة لضيوف بيت الله الحرام شاملة كافة الخدمات الاجتماعية والصحية والأمنية والغذائية وخدمات النقل والمواصلات وذلك من خلال استخدام سلسلة زمنية لبيانات دقيقة عن أعداد الحجاج ، و تقدير القوى العاملة اللازمة لخدمة الحجاج والمحافظة على أمنهم وراحتهم خلال موسم الحج من كل عام ، ودراسة التجهيزات والمرافق الأساسية في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأخذها في الاعتبار عند إعداد الخطط اللازمة لذلك ، و وضع الخطط المرورية السنوية اللازمة بما في ذلك خطة التصعيد والنفرة إضافة إلى دعم الباحثين والدارسين والمستفيدين المهتمين في هذا المجال ، و تقييم النشاطات والفعاليات التي تقوم بها الجهات المعنية بخدمة الحجيج ، و التعرف على التغير الحادث لطريقة القدوم.

وحول شمولية العد وما إذا كانت تشمل سائقي السيارات أو الحافلات أوضح الأستاذ عبدالله الباتل بأنَّ وحدة العد في إحصاءات الحج هي الحاج المُحرِم أي أن عملية عد حجاج الداخل تقتصر على الأشخاص المحرمين الذين يتم حصرهم فعلا في مراكز إحصاءات الحج عند مداخل مدينة مكة المكرمة وفي حال كان السائق محرم فيتم عده كحاج ، وتشمل عملية العد جميع الأفراد السعوديين وغير السعوديين ذكور وإناث القادمين من داخل المملكة إلى مدينة مكة المكرمة بقصد الحج، أما الحجاج القادمين من خارج المملكة حيث فيتم حصرهم من قبل المديرية العامة للجوازات عنـد منـافذ الدخول للمملكة العربية السعودية ، ويتم تزويد الهيئة بأعدادهم لتضاف إلى إجمالي حجاج الداخل .