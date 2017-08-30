صراحة-الرياض:في محاولة لتهريب كمية من مادة “الكوكايين” المخدرة مع أحد المسافرين حاول تهريبها بطريقة سرية, تمكّن جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط تلك المحاولة حيث ضُبط (1189,5) كيلو ومائة وتسعة وثمانون جرام ونصف جرام, كانت مخبأة داخل حقيبة أحد ركاب رحلة قدِمت إلى المملكة.

وحول تفصيل ذلك يقول الأستاذ بندر الرحيلي مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز: عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بحقيبة الملابس الخاصة بأحد الركاب، وبعد إخضاعها لجهاز فحص الأمتعة وتفتيشها يدوياً، عُثر بداخلها كمية من مادة “الكوكايين” المخدرة بلغت (1189.5) كيلو ومائة وتسعة وثمانون جرام ونصف جرام، كانت مخبأة داخل مواسير السحب الخاصة بالحقيبة. مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.