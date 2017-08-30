صراحة-مكة المكرمة:تقدم جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها الطبية المتنوعة لضيوف الرحمن من خلال تدشينها عيادتين متنقلتين بساحات الحرم المكي الشريف بالتعاون والتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الصحة ممثلة في صحة مكة المكرمة ضمن جهودها وخدماتها التي تقدمها خلال موسم الحج لهذا العام 1438 ه للحجاج .

وأوضح مساعد مدير عام الجمعية المتحدث الرسمي فهد بن محمد الزهراني أن وفود الرحمن يتلقون من خلال العيادتين التوعية الصحية والكشف الطبي وصرف الأدوية وتقديم الإسعافات الأولية لكافة الجنسيات والأعمار، مبيناً أن الجمعية أوفدت فريق عمل متكامل يضم الأطباء والممرضين والصيادلة والإداريين، لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم.

وأفاد أن العيادات مجهزة تجهيزاً كاملاً بالأجهزة والأدوات اللازمة لتقديم خدمة الفحص الطبي بواسطة أطباء في تخصصات طب الأسرة وأمراض الباطنية بالإضافة للتمريض والصيدلة فضلاً عن توفير الأدوية للمرضى وإحالة الحالات التي تتطلب العلاج إلى المستشفيات.