صراحة-منى:نظم مستشفى منى الشارع الجديد في مشعر منى, حملة للتبرع بالدم لمنسوبيه, بهدف دعم مستشفيات المشاعر التي تحتاج إلى الكثير من وحدات الدم, ضمن جهود وزارة الصحة في إدامة توفير وحدات الدم لتكون جاهزة عند الحاجة.

وتأتي الحملة, في إطار تعزيز دور المستشفى وموظفيها تجاه ضيوف الرحمن, وتماشياً مع الدور الإنساني والمسؤولية المجتمعية في مد يد العون والمساعدة للمرضى من حجاج بيت الله الحرام .

وشهدت الحملة, إقبالاً ملحوظاً من موظفي المستشفى من تمريض وأطباء وإداريين والكشافة والحراسات الأمنية ورجال الأمن الذين أقبلوا على التبرع بدمائهم ترسيخاً لهذه الأهداف الإنسانية والاجتماعية النبيلة حيث بلغ عدد المتبرعين 100 متبرع.