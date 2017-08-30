صراحة-عدن:تفقد فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروعات التي يمولها وينفذها من خلال برنامج الأغذية العالمي في محافظة عدن.

واطلع الفريق خلال الزيارة التفقدية على سير العمل في العديد من مراكز توزيع السلال الغذائية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في مديريات دار سعد والمعلا وكريتر، التي تستهدف الحالات الأشد فقرًا والأسر النازحة وبعض الحالات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتأتي هذه الزيارات الميدانية للوقوف عن قرب على عملية التوزيع والاستماع إلى المستفيدين والصعوبات التي تواجه الفرق الميدانية، ولتؤكد حرص المركز على تفقد ومتابعة سير مشروعاته ومساعداته الإغاثية والإنسانية بغية إنجازها ووصولها لمستحقيها بكل يسر وسهولة.