صراحة-الرياض:أوضح المتحدث الرسمي للخطوط السعودية، المهندس عبدالرحمن الطيب، بأن النقد عملية إيجابية ومرحب بها دائما لعملية التطوير، إلا أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة تزايد نشاط وأعداد المعرفات المجهولة التي توظف وسائل التواصل الإجتماعي لنشر الأكاذيب وترويج الشائعات، وإعادة تدوير الوقائع وتضخيمها حتى وإن كانت قديمة ؛ بقصد الإساءة للخطوط السعودية كمؤسسة وطنية، فيقوم البعض بحسن نية بتلقف تلك التغريدات والمقاطع وإعادة نشرها وترويجها دون أدني قدر من التثبت، مما يضع المشاركين في محل الإساءة لكيان وطني ويجعلهم تحت طائلة مسؤولية وأحكام قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.