صراحة-وكالات:تماسك الذهب يوم الأربعاء بعدما سجل أعلى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر في الجلسة السابقة بعدما أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فوق اليابان لكنه ظل فوق 1300 دولار ومن المتوقع أن يحقق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

وصعد الدولار من أقل مستوى في عامين ونصف العام وارتفعت الأسهم عقب رد فعل أمريكي محسوب على التجربة الصاروخية ما ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين مع تحول اهتمامهم لبعض البيانات الاقتصادية الإيجابية.

وارتفع الذهب 0.1 في المئة إلى 1310.66 للأوقية (الأونصة) في الساعة 1010 بتوقيت جرينتش. ويوم الثلاثاء قفز الذهب إلى 1325.94 دولار وهو أعلى مستوى منذ انتخاب دونالد ترامب قبل أن يغلق مستقرا.

وتراجع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المئة إلى 1316 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.5 في المئة إلى 17.42 دولار للأوقية ليجري تداوله أقل من أعلى مستوى في شهرين الذي لامسه يوم الثلاثاء عند 17.67 دولار للأوقية.وارتفع البلاتين 0.2 في المئة إلى 993.70 دولار للأوقية (الأونصة). وفي الجلسة السابقة سجل المعدل أعلى مستوى منذ أوائل مارس آذار عند 1006.30 دولار.

ونزل البلاديوم 0.3 في المئة إلى 940.10 دولار للأوقية وكان قد سجل أعلى مستوى فيما يزيد عن 16 عاما في الجلسة السابقة عند 949.10 دولار للأوقية.