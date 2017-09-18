صراحة – واس : بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة القادمين من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بعد أن أدوا مناسك الحج هذا العام / 192ر497 / حاجاً وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة .

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن / 062ر37 / حاجاً قدموا للمدينة المنورة يوم أمس , فيما غادرها في اليوم ذاته / 880ر23 / حاجاً متوجهين إلى بلدانهم , في حين بلغ إجمالي الحجاج المغادرين للمدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج / 517ر271 / حاجا ، مبينة أن عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس / 619ر225 / حاجا مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي1437هـ وعددهم / 983ر150 / حاجا .