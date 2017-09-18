صراحة – فيصل القحطانى : أقرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير حزمة من البرامج والأنشطة للاحتفال بذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة،على مستوى الإدارة ومدارس المنطقة ومكاتب التعليم .

وأبان مدير عام التعليم بالمنطقة جلوي بن محمد آل كركمان ، أن جميع مدارس التعليم العام في المنطقة ستشارك بفعاليات وأنشطة مختلفة للاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة ابتداءً من يوم الأحد 26 من شهر ذي الحجة الجاري، ولمدة أسبوع ، يلي ذلك الاحتفال الكبير الذي ستقيمه الإدارة ، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تأتي ترسيخاً للاعتزاز بالدين ، والولاء للمليك ، والانتماء للوطن ، وتنمية للقيم الوطنية ، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 المتضمنة ، تنمية القيم الإيجابية لدى الطلاب والطالبات , ومنسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة .