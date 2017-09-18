صراحة – تبوك : أكد مدير جامعة تبوك المكلف الدكتور عطية بن محمد الضيوفي ، أن الجامعة تجاوز عدد طلابها وطالباتها 35 ألف انتظموا أمس في كلياتها وأقسامها بالمدينة الجامعية بتبوك وفروعها بالمحافظات مع بداية العام الدراسي الجديد 1438 / 1439هـ ، وسط استعدادات هيأتها الجامعة بإكتمال عدد من مراحل مشروعات المدينة الجامعية ككلية الطب والعلوم الطبية التطبيقية ومبنى الإدارة العليا والمسجد وإسكان هيئة التدريس وغيرها من المشروعات القائمة .

وأشار إلى تهيئة البيئة التعليمية المناسبة مع بداية العام الدراسي بالإضافة إلى استقبال الكليات الجامعية في المحافظات الطلاب والطالبات الجدد والحاليين والكليات في المدينة الجامعية بعد أن تم تجهيز القاعات والجداول الدراسية.

وأضاف الدكتور الضيوفي أن الجامعة عملت على تقديم برنامج تعريفي للطلاب والطالبات المستجدين عن الكليات في الجامعة والمرافق ليسهل عليهم الانخراط في المجتمع الجامعي.