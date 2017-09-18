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إزالة حمل خارج الرحم والمحافظة على ثلاثة توائم بمستشفى الولادة بالأحساء

18/09/2017 10:32 ص | المحليات | 0 تعليقات

 

صراحة-الاحساء:نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء في إزالة حمل خارج الرحم عن طريق المنظار البطني ، وقد تمكن الفريق الطبي بفضل من الله من المحافظة على ثلاث توائم داخل رحمها ، وقد خرجت المريضة وهي تتمتع والحمد لله بصحة جيدة.
يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يضم 450 سريراً ، ويعد من المنشآت الصحية المتخصصة بالمحافظة ، حيث يقدم خدمات صحية متكاملة بجودة عالية في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال على مدار الساعة ، وأجريت فيه العديد من العمليات الصعبة والنادرة ، وذلك لما يتمتع به الكادر الطبي من مهارة عالية وخبرات طبية مميزة.

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