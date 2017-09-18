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“أيام مقبلات” .. محاضرة بتعاوني جدة غداً

18/09/2017 10:58 ص | المحاضرات | 0 تعليقات

 

صراحة-واس:ينظم مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة جدة بعد مغرب غد , محاضرة نسائية بعنوان “أيام مقبلات” بجامع خديجة عطار في حي النزهه .
وتأتي المحاضرة التي تُقدّمها رقيه المطيري , ضمن نشاط المركز لهذا العام .

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