“أيام مقبلات” .. محاضرة بتعاوني جدة غداً 18/09/2017 10:58 ص | المحاضرات | 0 تعليقات صراحة-واس:ينظم مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة جدة بعد مغرب غد , محاضرة نسائية بعنوان “أيام مقبلات” بجامع خديجة عطار في حي النزهه . وتأتي المحاضرة التي تُقدّمها رقيه المطيري , ضمن نشاط المركز لهذا العام . 0 تويتر فيسبوك جوجل+ واتساب إقرأ أيضا تعاوني شمال حائل ينظم محاضرتين صراحة-واس:ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال حائل غداً محاضرتين بعنوان ” حاسبوا... تعاوني شمال حائل ينظم محاضرتين المزيد مركز الدعوة بجدة ينظم محاضرة “وقفات مع نهاية العام” غدًا صراحة – محمد المحسن : ينظم مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات , بمحافظة جدة عقب مغرب غداً محاضرة... مركز الدعوة بجدة ينظم محاضرة “وقفات مع نهاية العام” غدًا المزيد تعاونى شرق نجران ينظم محاضرة “صيام عاشوراء” غدًا صراحة – محمد المحسن : ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق نجران “حكمة”... تعاونى شرق نجران ينظم محاضرة “صيام عاشوراء” غدًا المزيد أرسل إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني