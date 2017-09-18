صراحة-واس:ينظم مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة جدة بعد مغرب غد , محاضرة نسائية بعنوان “أيام مقبلات” بجامع خديجة عطار في حي النزهه .

وتأتي المحاضرة التي تُقدّمها رقيه المطيري , ضمن نشاط المركز لهذا العام .