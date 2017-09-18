صراحة-جدة:أعلنت كلية المجتمع بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة , عن توفر وظيفتي معيد لقسم إدارة الأعمال في تخصص ريادة الأعمال ” طلاب ” للعام الدراسي الجاري .

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية , وحاصلاً على الدرجة الجامعية في تخصص ريادة الأعمال , والتخصصات الإدارية والمالية , والتخصصات الهندسية من جامعة سعودية , أو أي جامعة أخرى معترف بها , وأن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جدا , وأن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 30 سنة , وحاصلاً على الدرجة المطلوبة في التو فل أو STEP أو IELTS , وأن يكون لديه خبرات في مجال ريادة الأعمال .

ودعت الجامعة الراغبين تقديم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية إلى مكتب قسم إدارة الأعمال بمبنى رقم A21 , أو على البريد الالكتروني Jcc.bit@kau.edu.sa , في موعدٍ أقصاه غرة شهر محرم القادم .