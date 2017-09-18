صراحة-الرياض:أغلقت الصحة بمنطقة الرياض 32 صيدلية مخالفة وذلك خلال ” 587 ” جولة تفتيشية نتج عنها ضبط “89 ” مخالفة ، حيث تم التعامل مع الصيدليات المخالفة وفق لائحة العقوبات وقد تم إنذار بعضاً منها وتغريم أخريات فيما تم إغلاق ” 32 ” صيدلية .

وأبانت أن العقوبات شملت صيدليات تعمل بموافقات مبدئية ولَم تبادر بإستخراج الترخيص النهائي لمزاولة النشاط ، وأيضاً شملت العقوبات الصيدليات التي قد صدر بحقها قرار اداري من لجنة المخالفات .

وشددت على كافة المؤسسات والمنشئات الصحية الخاصة بضرورة تطبيق اللوائح وتنفيذ الاشتراطات اللازمة والتي تضمن تقيدها بأنظمة العمل مما يسهم في تحقيق الشراكة الإيجابية بين وزارة الصحة والمؤسسات الصحية الخاصة .

يذكر أن صحة الرياض أصدرت خلال هذا العام 215 ترخيص منشأة ، كما قامت بتجديد 1097 ترخيص وأعطت الموافقة الأولية لـ 223 منشأة فيما قامت بإلغاء 54 ترخيص منشأة .