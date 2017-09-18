صراحة-نجران:نظمت الكلية التقنية بنجران ممثلة بوحدة التوجيه والإرشاد بوكالة الكلية لخدمات المتدربين أمس،برنامج تهيئة المتدربين المستجدين،بحضور عميد الكلية محمد بن علي زبعان الصقري,ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام التدريبية وعدداً من أعضاء هيئة التدريب،وذلك بقاعة الأمير مشعل بن عبدالله بالكلية.

وحث عميد الكلية خلال الكلمة التي ألقاها في مستهل البرنامج ، المتدربين المستجدين على الجد والاجتهاد واستثمار الوقت لتحقيق أعلى درجات النجاح ، مؤكداً أن رفع الطاقة الاستيعابية للقبول بالكلية جاء لتلبية رغبات أبناء الوطن , ودعم سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبدالله آل عتيق من جهته ، أن البرنامج يهدف إلى تعريف وتهيئة المتدربين المستجدين على البيئة التدريبية بالكلية , والإطلاع على ما تقدمه الكلية للمتدربين من خدمات تدريبية وإدارية مساندة،إضافة إلى تعريفهم على مرافق الكلية المختلفة وما تحتويه من أقسام وإدارات مساندة,واستلام جداولهم التدريبية من الأقسام التدريبية،مبيناً أن المقبولـين بالكلية لهذا الفصل التدريبي بلغ عـددهـم 840 متدرباً في ثمانية تخصصات.