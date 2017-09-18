صراحة-الرياض:كشف قطاع توزيع المياه في المملكة أنه يعمل على تنفيذ مبادرة استبدال العدادات الميكانيكية بعدادات إلكترونية لاستكمال آلية ربط القراءات آلياً في جميع مناطق المملكة، مبيناً أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم أتمتة الإجراءات التطويرية للفوترة وتخفيض نسبة الفاقد من المياه والمراقبة الدائمة للشبكات المغذية للعقارات للتحقق من وصول المياه للعملاء خلال فترات الضخ المجدولة والتعامل معها إستباقياً وتقليل التكاليف التشغيلية، وتفعيل البنى التحتية للأنظمة التقنية الحديثة والاستفادة المثلى من أنظمة البيانات ورفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة للمجتمع بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة، والمضي قدماً في تطبيق أهداف قطاع المياه التي تنبثق من برنامج التحول الوطني 2020، والرامية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.

وأكد قطاع توزيع المياه أنه تم إعداد واعتماد البرامج والخطط التنفيذية اللازمة لاستبدال العدادات الميكانيكية على مراحل، موضحاً نجاح القطاع في الانتهاء من تركيب (458) ألف عداد ميكانيكي بأخر إلكتروني في عدد من مدن المملكة منذ إطلاق المرحلة الأولى من هذه المبادرة، حيث يستهدف القطاع استكمال مراحل المبادرة بتركيب أكثر من (1,574,000) عداد إلكتروني مع ما يرتبط بها من أنظمة وبرامج بمناطق المملكة، لامتيازها بتقنية حديثة تعمل على قراءة بيانات الاستهلاك إلكترونياً، وإرسال قراءة العداد آلياً عن طريق الإشارات اللاسلكية (AMR)، دون الحاجة لقراءتها يدوياً في الموقع، حيث يتم استقبال القراءات آلياً بمجمع البيانات الموجود في محاور مركزية بالأحياء السكنية، ومن ثم إرسالها إلى مجمع البيانات الرئيس لعرضها على الأنظمة المتكاملة، وربطها بنظام القراءة وإدارة العدادات والفوترة الكترونياً.

وبيّن قطاع توزيع المياه أن العدادات الذكية تمتاز بتقنية قياس كمية وتدفق المياه من خلال توليد مجال مغناطيسي أو موجات فوق صوتية بما يحقق مستوى عالي من القياس وتحمل أقصى ظروف المناخ ووفق وضعيات مختلفة رأسية أو أفقية أو مائلة دون أي تأثير على القراءات التي يتم تسجيلها كل 15 ثانية وإرسالها حسب الطلب باليوم والساعة، وبتقنية عزل ضد جميع العوامل الخارجية، ومن أهم الميزات التقنية لهذه العدادات إرسال التنبيهات للاستهلاك العالي والتسربات الداخلية والتدفق العكسي أو العبث بالعداد إضافة إلى التكامل مع الانظمة الاخرى لحساب التسربات في شبكة التوزيع والمراقبة الدائمة للشبكة لمعالجة الانقطاعات في حال عدم وصول المياه للعميل، من خلال موجات الراديو دون أي تكاليف مالية، وإمكانية ربطها بجميع أنظمة القراءات حيث أن لكل عداد باركود خاص يدرج خلال مرحلة التصنيع.