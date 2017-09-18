صراحة-الرياض:أطلق ديوان المظالم اليوم, خدمة تقديم طلب الاستئناف إلكترونياً في الدعاوى التجارية, وذلك استكمالاً لتطوير إجراءات عمل الدوائر التجارية بمحاكم ديوان المظالم وامتداداً للخدمات الإلكترونية المتاحة مؤخراً, على بوابة الديوان الإلكترونية, وذلك تمهيداً لنقل الدوائر التجارية اختصاصاً وكادراً وخدمات لوزارة العدل .

وتتيح هذه الخدمة لأطراف الدعوى التجارية الاعتراض على الحكم الصادر فيها بتقديم طلب الاستئناف إلكترونياً, وفقاً للمواد والإجراءات النظامية والقواعد المرسومة, التي راعتها الخدمة، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، بما يتواكب مع التحول الإلكتروني في المرافعة وتنفيذ الإجراءات القضائية أمام محاكم ديوان المظالم .

وتمكن هذه الخدمة أيضاً من إرفاق المستندات كافة للطلب إلكترونياً، علماً بأن متابعة الإجراء الذي تم على طلب الاستئناف متاح أيضاً من خلال بوابة نظام معين الإلكتروني .

يذكر أن ديوان المظالم في وقت سابق أطلق خدمة تقديم الدعوى التجارية الكترونياً عن طريق بوابة نظام معين، إذ يتم تقديم الدعوى دون حاجة لمراجعة المحكمة, وذلك بالتكامل مع مركز المعلومات الوطني “أبشر”، حيث تأتي هذه الخدمة “طلب الاستئناف” متممةً لتيسير إجراءات الدعاوى التجارية بالاكتفاء بتقديم طلب استئناف الحكم عن طريق البوابة الإلكترونية بما يتوافق مع معايير التنافسية الدولية .

كما سيقوم الديوان وتنسيقاً مع وزارة العدل قريباً بإطلاق خدمات إلكترونية مثل إتاحة حصول مقدم الدعوى على نموذج “إبلاغ المدعى عليه بالجلسة الأولى”, وإتاحة حصول الأطراف الحاضرين للجلسات على نموذج “إثبات حضور جلسة” مع توثيق النموذجين إلكترونياً، وكذلك إتاحة قيام المدعى عليه “بإيداع مذكرة الدفاع الأولى”, وذلك من خلال بوابة نظام “معين” دون حاجة لمراجعة المحكمة, حيث تأتي هذه الخدمات المتتابعة استكمالاً للجهود المبذولة في دعم القضاء التجاري وتطوير آليته .

ودعا الديوان الراغبين بالاطلاع على خدمة طلب الاستئناف الدخول من خلال الرابط التالي: https://jsportal.bog.gov.sa/EServices/Tasks/Pages/MyCases.aspx .