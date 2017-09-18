صراحة-وكالات:أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في يوليو تموز إلى 6.693 مليون برميل يوميا من 6.889 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران.

وبيانات الصادرات الشهرية توفرها الرياض وأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لمباردة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وبحسب الأرقام انخفض إنتاج السعودية من النفط الخام 0.060 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 10.010 مليون برميل يوميا في يوليو تموز.

وتراجعت مخزونات السعودية من الخام 0.844 مليون برميل إلى 255.706 مليون برميل في حين انخفض الحرق المباشر للخام في المملكة بمقدار 23 ألف برميل يوميا إلى 657 ألف برميل يوميا.

وارتفع استهلاك المصافي السعودية المحلية من الخام 0.110 مليون برميل يوميا إلى 2.687 مليون برميل يوميا في يوليو تموز.

وزاد الطلب على منتجات النفط 0.168 مليون برميل يوميا إلى 2.802 مليون برميل يوميا في الشهر ذاته بينما ارتفعت صادرات المنتجات 0.079 مليون برميل يوميا إلى 1.441 مليون برميل يوميا.