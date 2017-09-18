صراحة-المدينة المنورة:انتظم أكثر من 70 ألف طالب وطالبة في بداية العام الدراسي الجديد بمختلف فروع جامعة طيبة بالمدينة المنورة والفروع بالمحافظات أمس ، حيث حرصت إدارة الجامعة وعبر وكالة الجامعة للشؤون التعليمية على انطلاق الدراسة منذ اليوم الأول للعام الجامعي 1438/1439هـ وذلك بإشرف من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني .

وعبر وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور خالد آل مسعود عن سعادته بما شاهده من كثافة طلابية عالية في اليوم الأول للدراسة، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية منذ اللحظات الأولى.

وأكد الدكتور آل مسعود أن إدارة الكليات والعمادات تتلقى دعما من إدارة الجامعة مما مكّن العاملين من اكساب الطلاب المهارات المختلفة التي تمكنهم من الانخراط في سوق العمل، مشيراً إلى أن الدولة تسخر كافة مواردها من أجل بناء جيل واع وصالح من الطلاب، من أجل النهوض ببلادنا العزيزة.

وأشار الدكتور آل مسعود إلى أن الجامعة قامت بتنظيم لقاءات تعريفية خاصة بالطلاب والطالبات المستجدين في اليوم الأول للدراسة في عدد من الكليات والعمادات ، شملت تعريف الطلبة بالكليات وأقسام الجامعة ، ونبذة مبسطة عن تاريخ الجامعة ومرافقها، والمشاريع الاجتماعية والخدمية التي تقدمها.