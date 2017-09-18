صراحة-مكة المكرمة:زار وفد من جمهورية نيجيريا بولاية كادونا برئاسة معالي وزير الشؤون الدينية بالولاية المهندس محمد نمدي موسى اليوم مقر إدارة المصاحف والكتب بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .

واطلع الوفد على ما تقدمه الإدارة من خدمات , وعلى المصاحف مختلفة الأحجام ، وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم ، والمصاحف المفسرة، وعلى الكتيبات الخاصة بالمناسك والآداب ، بالإضافة إلى رحلة الحاج لبيت الله الحرام .

كما اطلع الوفد على حلقات تعليم القرآن الكريم ، ومقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية .

بدوره أوضح مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب علي النافعي أن هناك إدارة بالرئاسة تختص بالشراكات ومذكرات التفاهم وأن مقرأة الحرمين الشريفين وجميع ما تقوم به الرئاسة من برامج تخدم القرآن ، إنما هي في متناول الجميع وهي هدية من هذه الدولة المباركة إليهم .