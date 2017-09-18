صراحة-الرياض:أوضحت مصلحة الجمارك العامة أنها ستبدأ يوم الخميس القادم الموافق 1-1-1439هـ بتطبيق القرار الوزاري رقم 3326 القاضي بتخفيض مدة بقاء البضائع المتروكة بالمنافذ الجمركية لتصبح 15 يومًا للبضائع القابلة للتلف و 30 يومًا للبضائع الأخرى.

ويتضمن القرار على أن البضائع تُعد متروكة في المنافذ الجمركية إذا انقضت مدة (15) خمسة عشر يومًا للبضائع القابلة للتلف كالمواد الغذائية والأدوية وغيرها، ومدة (30) ثلاثون يومًا للبضائع الأخرى، وذلك من تاريخ تفريغها في الدوائر الجمركية ولم يتقدم أصحابها لإنهاء إجراءاتها، وعلى الجمرك إدراجها ضمن قوائم البضائع المتروكة.