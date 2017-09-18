صراحة-جدة:أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة , ممثلة في كلية علوم الأرض عن توفر وظيفة معيد بقسم تقنية الاستكشاف الجيولوجي لطلاب العام الدراسي الحالي , من المواطنين الحاصلين على الدرجة الجامعية في إحدى تخصصات علوم الأرض من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

وحددت الكلية للراغبين في التقدم للوظيفة بجانب حسن السيرة والسلوك , أن لا يقل تقديره في البكالوريوس عن جيد جدا , وأن لا يتجاوز عمره 30 سنة مع اشتراط تحصله على الدرجة المطلوبة في التوفل أو STEP أو IELTS.

ودعت الجامعة الراغبين التقديم وذلك ابتداء من يوم غد و حتى الـ 18 من شهر محرم القادم مرفقاُ بوثيقة التخرج , وكشف الدرجات المعتمدة , وشهادات الدورات واللغة والدبلومات التي اجتازها الحضور إلى مكتب رئيس قسم تقنية الاستكشاف الجيولوجي بمبنى رقم (55) ، أو على العنوان البريدي 80206 جدة 21589 , أو على البريد الالكتروني maalgarni@kau.edu.sa .