صراحة-ينبع:وقع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، اليوم خمسة عقود إنشائية وتنموية بمدينة ينبع الصناعية.

وتأتي هذه العقود ضمن مبادرات الهيئة الملكية لتحقيق خطة التحول الوطني2020 ، حيث جاء العقد الأول لتطوير وإنارة طريق المحول الشرقي – المرحلة الرابعة بقيمة 16,931,568ريالاً والعقد الثاني لتأهيل وتجهيز المستودعات والورش بحي المهن بقيمة 8,618,427 ريالاً .

وجاء العقد الثالث لصيانة وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي التابعة للهيئة الملكية بقيمة 21,747,000 ريال ، فيما جاء العقد الرابع لتسوية الأراضي بمنطقة الخدمات اللوجستية المتعددة (المرحلة1بي) بقيمة 65,782,193 ريالاً ، في حين جاء العقد الخامس لتطوير وإنارة طريق المحول الشرقي المرحلة الثالثة بقيمة 49,975,583 ريالا.

وتأتي تلك العقود التنموية لتتناغم وتواكب الخطوات الطموحة والجادة لتحقيق رؤية المملكة 2030.