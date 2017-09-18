هطول أمطار على مكة المكرمة 18/09/2017 6:14 م | المناطق | 0 تعليقات صراحة – خالد الحسين : هطلت عصر اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة, مصحوبة برياح شديدة على مكة المكرمة وضواحيها. جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد. 0 تويتر فيسبوك جوجل+ واتساب إقرأ أيضا هطول أمطار على الطائف صراحة – خالد الحسين : هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف اليوم, شملت أحياء وسط... هطول أمطار على الطائف المزيد أمانة الطائف تنفذ ثلاثة مشاريع جديدة لجسور المشاة صراحة – محمد المحسن : نفذت أمانة الطائف ثلاثة مشاريع جسور للمشاة جديدة ، بهدف تسهيل عبور المشاة للطرق والشوارع... أمانة الطائف تنفذ ثلاثة مشاريع جديدة لجسور المشاة المزيد إمارة الرياض تحقق جائزة التميز الذهبي للإنجازات الحكومية العربية صراحة – نواف العايد : كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الإدارة العامة... إمارة الرياض تحقق جائزة التميز الذهبي للإنجازات الحكومية العربية المزيد أرسل إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني