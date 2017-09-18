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هطول أمطار على مكة المكرمة

18/09/2017 6:14 م | المناطق | 0 تعليقات

صراحة – خالد الحسين : هطلت عصر اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة, مصحوبة برياح شديدة على مكة المكرمة وضواحيها.
جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

 

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