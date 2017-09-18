صراحة – فيصل القحطاني : أوصى مجلس جامعة تبوك في اجتماعه الأول اليوم , بفتح كلية السياحة في محافظة الوجه.

وأوضح مدير الجامعة المكلف الدكتور عطية بن محمد الضيوفي, أن افتتاح كلية السياحة يتفق مع رؤية المملكة 2030 , ويحقق الدعم والمساندة البشرية في مشروع البحر الأحمر الواعد ورافداً للتنمية بمنطقة تبوك .

وأضاف أن كلية السياحة ستكون الكلية الأولى في المنطقة وستقدم الكلية ثلاثة برامج متنوعة: برنامج الماجستير وبرنامج البكالوريوس وبرنامج دبلوم تأهيلي , مشيراً إلى أن هذه البرامج ستعمل بشكل مباشر لتغذية قطاع السياحة بالكوادر السعودية المؤهلة التي ستسهم في تحقيق رؤية الوطن, مبينا أن الكلية تضم ثلاثة أقسام هي قسم السياحة وقسم الإدارة الفندقية والضيافة وقسم إدارة الفعاليات والإرشاد السياحي .