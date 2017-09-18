صراحة – محمد المحسن : نفذت أمانة الطائف ثلاثة مشاريع جسور للمشاة جديدة ، بهدف تسهيل عبور المشاة للطرق والشوارع ذات الكثافة المرورية العالية، وشملت طريق وادي وج أمام حديقة العنود، وطريق الأمير محمد بالحوية مقابل حديقة الفيصلية ومدخل الطائف من طريق السيل مقابل حي بن سويلم .

وأوضح الوكيل للمشاريع المهندس عمر بن بادي نحاس أن الأمانة قامت بإنشاء هذه الجسور لضمان سلامة المشاة واحتواء حوادث الدهس، مشيراً إلى أن المشروعات تأتي مواكبة لنمو الحركة العمرانية والمرورية بالمحافظة .

وأكد أن الأمانة تنفذ برنامجاً تطويرياً لحركة المشاة والمركبات داخل المدينة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبتوجيهات من أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل حيث تم إعداد دراسات لحالة الطرق والكثافة السكانية لدعم جهود تحرير حركة المركبات، وتعزيز سلامة المشاة وعابري الطرق.

يذكر أن الجسور الجديدة مزودة بمصاعد كهربائية لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى احتوائها على كاميرات للمراقبة وأدوات للسلامة والطوارئ .