صراحة – نواف العايد : أعلنت وزارة النقل الانتهاء من إعادة تأهيل وأعمال الإصلاحات لطريق عسفان بمحافظة جدة بطول 29 كم واوضحت الوزارة في بيان لها ان فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة قام بإعادة تأهيل طريق عسفان بالكامل وعمل الإصلاحات اللازمة لسطح الطريق من خلال إعادة سفلتة 29 كم وإنشاء مخرجين بنظام الدوران الذكي (يوتيرن) وفق مواصفات الوزارة وتصميم حارتين لحث المركبات على تباطؤ السرعة في الاتجاهين ولسهولة الالتفاف واكدت الوزارة أنّ إجراء الإصلاحات على الطريق تمّت بالتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة وبتوجيهات من معالي وزير النقل الأستاذ سليمان الحمدان ومتابعه دقيقة من معالي نائب الوزير المهندس سعد الخلب لرفع مستوى سلامة الطريق وبما يتوافق مع توجهات وزارة النقل وحرصا منها على الاهتمام بسلامة مرتادي الطريق من أبناءنا الطلاب خاصة وأنّ هذا الطريق يعتبر من الطرق الهامٌة التي تشهد كثافة في الحركة المرورية ترتفع بوتيرة متسارعة مع وجود جامعة جدة وانتقال منطقة الورش الصناعية والمدينة الصناعية الرابعة على الطريق.​