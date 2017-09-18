صراحة – فيصل القحطاني : تقام غدا الجولة الثانية من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم بأربع مواجهات ، يستضيف فيها فريق الحزم نظيره العروبة متصدر المسابقة برصيد 3 نقاط على ملعب نادي الحزم بالرس .

ويلتقي أيضا فريق المجزل مع نظيره القيصومة على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة ، ويلعب فريق الوطني مع النهضة على ملعب مدينة الملك خالد بن عبدالعزيز الرياضية ، وضمك مع الشعلة على ملعب نادي ضمك .

وتستكمل الجولة بعد غد بلقاء النجوم مع هجر على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ، والكوكب مع نجران على ملعب نادي الشعلة، ويستضيف فريق الطائي نظيره الوحدة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية ، ويلتقي فريق جدة مع الخليج على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية .