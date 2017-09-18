صراحة – واس : ترأس رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم اجتماعاً موسعاً لقيادات السلطة المحلية بمحافظة المهرة، بحضور محافظ محافظة المهرة الشيخ محمد عبدالله كده وعدد من الوزراء ونواب الوزراء والقيادات العسكرية والأمنية.

وهذه هي أول زيارة لرئيس الوزراء اليمني لمحافظة المهرة منذ توليه منصبه.

وأوضح رئيس الوزراء أن الزيارة تهدف إلى الوقوف عن كثب على ما يدور في المحافظة والوقوف على أهم وأبرز الاحتياجات والعمل على تذليل الصعوبات وتجاوز كافة العوائق التي تقف أمام نهضة وتقدم المحافظة.

وأكد بن دغر على الأهمية التاريخية والإستراتيجية التي تمثلها محافظة المهرة، لما تتميز به من موقع جغرافي مهم وموارد متنوعة بالإضافة إلى كونها تعد واجهة بحرية تمثل بوابة شرقية لليمن وتمتلك منفذا بريًا حيويا يربط اليمن بسلطة عمان .