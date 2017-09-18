صراحة – وكالات: هبط الجنيه الاسترليني أكثر من 0.8% أثناء التعاملات بعد أن قال مارك كارني محافظ بنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني) إن أي زيادة في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة ستكون محدودة وتدريجية.

ومتحدثا في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن قال كارني “أي زيادة محتملة في الفائدة المصرفية من المتوقع أن تكون بوتيرة تدريجية ومحدودة النطاق”.

وهبط الاسترليني حوالي 0.9% أمام العملة الأمريكية إلى 1.3472 دولار مقارنة مع أعلى مستوى له في الجلسة البالغ 1.3618 دولار.

وانخفض 0.75% مقابل العملة الأوروبية إلى 88.52 بنس لليورو، ودفع هبوط الاسترليني مؤشر فايننشال تايمز القياسي للأسهم البريطانية للصعود لينهي الجلسة مرتفعا 0.52%.

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