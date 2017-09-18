صراحة – (كونا) — أعلنت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الاثنين نقل 2894 شخصا من عائلات مسلحي ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الى اماكن أمنة في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان ان القوات العراقية تسلمت أفراد عائلات المسلحين من مركز استقبال (شندوخة) الواقع تحت سيطرة قوات البيشمركة شرق ناحية العياضية غرب الموصل ونقلتهم إلى أماكن آمنة في قضاء (تلكيف) بنينوى موضحة ان 1573 شخصا يحملون الجنسية العراقية.

وافاد البيان بان العدد المتبقي من العائلات يحملون جنسيات أوروبية وآسيوية وعربية وافريقية اضافة الى جنسيات من امريكا الجنوبية.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اعلن يوم ال10 من يوليو الماضي تحرير مدينة الموصل التي أعلن منها زعيم (داعش) أبو بكر البغدادي قيام ما سماه “دولة الخلافة” قبل ثلاث سنوات